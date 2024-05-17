國會改革今拚三讀，立院將上演表決大戰，藍綠今皆甲動，稍早國民黨立委陸續抵達議場門口，綠委則是先行開會。國民黨團總召傅崐萁在議場前宣示稱，雖執政黨昨稱會用史上最激烈手段製造衝突，但國民黨面對人民託付，絕對會奮戰到底。

傅崐萁稍早說，國民黨經過48個小時不斷電的接力，守在立法院議場的門口 ，就是為了讓國家能夠更加光明、進步、透明。從1949年至今，75年來第一次有機會，能夠三讀國會改革陽光法案。

傅崐萁表示，國民黨希望讓人民的聲音，能在國會展現；讓政府所有的陰暗以及腐敗面，能夠讓全國人看見，所以今天立法院國會改革，職權行使法修正案、聽證權、調查權，以及官員不得在立法院說謊、藐視國會等，會在今天正式三讀立法。

傅崐萁指出，雖昨天執政黨表示會用史上最激烈的手段來製造衝突，但國民黨早上6點鐘就枕戈待旦，面對人民的託付，絕對會奮戰到底，「我們沒有執政權，我們沒有任何資源，我們有的就是忠肝義膽，要為所有我們基層的百姓，能伸張民權」。

傅崐萁說，今天一定要不負使命，三讀國會改革相關法案，讓中華民國的政治走向另外一個更高的層次，向全世界的民主國家來看齊，讓整個國會陽光能夠照進來，讓整個腐敗的政府貪官污吏現形。

傅崐萁表示，今天藍營眾志成城，肩膀願意承擔所有事情，要再一次向全國國人表明，國民黨勇敢地站在這裡，面對強大的執政黨、所有的壓力、網軍側翼不斷地攻擊，甚至司法迫害的手段，我們都不怕，我們只要為這個國家明天會更好，讓下一代成長有更好的環境，就會堅持奮戰到底。

傅崐萁再次呼籲，賴清德即將就職，請思考清楚，讓國會能夠全面的改革，讓所有貪官污吏腐敗無所遁形，不正是對執政的賴總統更加的有力？能夠更加地得到民心，所以希望賴清德能夠站出來，讓國會改革能夠儘快通過，讓我們國家的民主政治能夠走向另外一個新的層次。

傅崐萁說，民進黨昨天正式地當面嗆聲、恐嚇，稱要用史上最大的衝突來對付國民黨，但國民黨絕對無所畏懼，絕對奮戰到底，絕不投降，就是要讓人民的聲音能夠充分的展現，讓國家的政治能夠更加的廉潔，國民黨一定會堅持到底。