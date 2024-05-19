立法院18日表決藍白陣營提出的「國會改革」法案，其中舉手表決引起爭議，全國律師公會、台北律師公會都發聲明譴責，並呼籲各黨勿破壞民主憲政運作。對此，綠委蔡易餘質疑，國民黨不敢對歷史負責，用舉手表決退回30年前，大開民主倒車。

蔡易餘說，國民黨和民眾黨提出國會自肥擴權的法案，用「國會改革」華麗的詞彙來包裝擴權法案，未來國會將能調查「私人」，針對公務員備詢有不回答的情況，將遭予以法辦，甚至更可能窺竊私人企業的營業祕密。

蔡易餘表示，如此亂象司法界也無法容忍，全國律師公會包含台北律師公會的法律人昨日紛紛發表聲明認為，這樣擴權修法的方式，完全罔顧憲法規範，顯有違憲之虞；程序上，用舉手表決的方式，而每次舉手表決清點人數都不同，韓國瑜和國民黨團總召傅崐萁卻認為，立委會來來去去，人數會變動。

不過，蔡易餘質疑，若是如此，為什麼不透過表決器表決的方式，讓每位立委的表決狀況能一五一十地呈現給民眾知道？

蔡易餘強調，國民黨不敢，讓表決同意法案的表決狀況，呈現在人民面前，不敢對歷史負責，只敢使用舉手表決的方式，退回30年前，不只是司法界，也有許多科技人看不下去，「立法院怎麼會用如此、民主倒退的方式進行呢？」