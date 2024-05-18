民進黨立委郭昱晴18日舉辦桃園辦事處開幕茶會，談到17日立法院國會改革法案衝突，她直言「很沈痛」，在過程中除了自己有被立委陳玉珍抓紅腫外，更是親眼目睹立委沈伯洋被推下台，至今想起仍都會想哭，直指立法院舉手表決一事很粗糙、過程也是相當粗暴。

郭昱晴說，身為一個立委菜鳥，親眼見證了完全沒有程序正義的一個過程，藍白兩黨用了相當粗暴的方式，35年間從來沒有舉手表決一事，如此粗糙又草率的手法，甚至根本不知道國會改革法中藍白兩黨的共同版本有沒有整合，直到17日早上所有立委都從立法院系統看不到正確的統合性版本。

郭昱晴說，席間她向立法院長韓國瑜喊話，已經有五個立委受傷送急診，怎麼還能坐在那進行表決，對於這樣硬要通過的國會改革法可說是黑箱條款，感到相當憤怒、沈痛。郭昱晴也說，雖然無大礙，但早上發現手臂會痛，應是17日在立法院推擠造成，且過程中陳玉珍也有抓她的手。