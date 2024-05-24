立法院長韓國瑜今（24日）接待「Friendly Hoops 友善籃框」2024推動計畫-美國身障 NCAA D1 籃球隊球員Kevin Atlas一行，立委萬美玲與洪孟楷也隨行。韓國瑜肯定Kevin激勵人心的故事，也肯定友善籃框不只幫助運動民眾，也鼓勵身障民眾前往球場，真正落實運動平權。

韓國瑜首先歡迎Kevin Atlas等NCAA成員5人一行，有朋自遠方來不亦樂乎，代表台灣人最熱情歡迎，第一次跟美國著名的獨臂球星碰面，我們都關心身障、弱勢族群權益，因此一見如故，感到非常開心，也相信彼此會成為好朋友。

韓國瑜指出，立院是中華民國最高民意殿堂，這是全國投出立委的立法院，女性立委將近41％，年輕立委也將近半數。他也感謝所有相關單位推廣每6個籃框有1個是身障籃筐，讓弱勢可以打球，真正落實運動平權，並承諾未來會和立委萬美玲一起推動，讓教育部體育部門接受這項方案，不只幫助運動選手，也鼓勵身障民眾往球場發展。

韓國瑜說，Kevin Atlas本身就是勵志人心的故事，啟發了很多喜歡運動朋友，尤其身障朋友。最後他說道，大家關心立院打架情形，但請放心，每個委員離開立法院都笑咪咪的迎接外賓，喊話民主會更成熟。

萬美玲指出，她是Kevin的粉絲，因此今天很高興看到他本人，講起推動這個政策的起源，她說，因為朋友的小孩是個愛運動的男孩，開始注意到友善籃框的價值與重要性，去年也在立院開過相關公聽會並提出法案，希望在球場上6個籃球架就有1個貼上友善籃球標誌，讓身障朋友在球場上一起打球。

萬美玲承諾，這屆新國會，也是內閣新上任，無論教育部長、體育署長都是新上任，會繼續推動完成本案，希望球場上對身障朋友更友善。

立委洪孟楷則用英語指出，很高興看到訪團一行。他說，雖然彼此說著不同語言，但運動、籃球是共同語言，他也提到自己是湖人球迷，希望他們下屆奪冠；他也感謝Kevin得故事鼓勵了許多人，並給他們希望；最後他說，未來會持續在台灣推動友善籃框，並期盼訪團在台灣度過美好時光。