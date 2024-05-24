立法院今繼續表決國會改革法，民進黨立委洪申翰批評，立法院長韓國瑜表決違反《立法院議事規則》，民進黨將極力爭取要符合議事規則進行表決。

洪申翰指出，早上的議程其中有一個非常重要的重點，在前兩次的院會之後我們已經抓到韓國瑜跟國民黨現在要用舉手表決的方式，是很荒謬的，我們現在知道也抓到他們的表決方式違反我們議事規則。

他說明，立法院議事規則的第36條有講到 ，「表決應就可否兩方依次行之可否兩方的意思」就是包括贊成跟反對其實都要表決，但就在前兩次的舉手表決都只有去表決你是否同意，同意表完就沒有再去表反對，其實這是很明顯的違反了立法院的議事規則。

洪申翰強調，所以在21號的晚上我們就不斷的跟韓國瑜說你的表決的方法是違法的，我們知道為什麼他不敢去表決反對，因為他很怕贊成跟反對，又遇到數字湊不起來的狀況，這明明就是法規裡面要求，應就可否兩方依次行之，所以，如果你只表決可或只表決否，這都是違反議事規則。

洪申翰表示，所以早上我們會強力的爭取，接下來的表決一定要用可否的表決，那韓國瑜或者是國民黨會不會接受，我們還未知，但民進黨會強力的要求，所以這是今天早上的議程裡面會要求的一個很大的重點。

洪申翰指出，也希望不管是外面來聲援 的群眾或者是在這個影片前面看的群眾其實可以一起支持我們 ，要的很簡單，我們就是要一個正常能夠運作的民主國會，用該有的民主程序來進行審議開會 ，而不是用現在這種方式，沒收所有的民主程序。