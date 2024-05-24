「我藐視國會」串聯活動，台中火車站廣場24日下午聚集約近500人表達立場。（陳淑芬攝）

「我藐視國會」串聯活動，台中火車站廣場24日下午聚集約近500人表達立場，多名民進黨台中市議員到場表達支持。（台中市議員黃守達提供／陳淑芬台中傳真）

立法院審查國會改革法案朝野衝突延燒，民間今天發起「我藐視國會」全台串聯活動，台中火車站下午1時起陸續聚集近500人表達立場，民進黨市議員10多人陸續到場支持。活動發起人曹榮祐說，相關法案違憲、侵害人權，審查過程有很多程序不正義及重大瑕疵，希望退回，重啟立院討論。

台中火車站前廣場「我藐視國會」串聯活動中午起陸續出現支持民眾，因未申請集會遊行，民眾現場低調發散傳單；人潮漸增近500人，陸續有人發表政治、經濟及兩岸等言論，偶而喊起「藐視國會」、「反對黑箱」等口號。不過，現場發言未使用麥克風、也未出現激情抗議行為，警方僅低調遠在場外關心。

民進黨台中市議員黃守達、張芬郁、陳雅惠、林德宇、李天生、江肇國、謝志忠、張玉嬿、曾威、施志昌、林祈烽、鄭功進、蕭隆澤及王立任等人陸續到場支持，但均低調、未公開發表意見。

黃守達受訪時表示，這場公民發起的偶發性集會，沒有特定組織主導，也屬於憲法保障的言論自由，參加民眾手持「沒有討論、就沒有民主」等海報表達訴求，控訴立院國會藍白多數強行通過國會濫權法案，讓民眾不能接受。