行政院長陳建仁13日南下台中，率領行政團隊視察台糖后里區農業循環園區，他肯定園區顧慮資源循環、節能減碳、疫病防治等措施，期勉台糖加速全面改建豬場，引領產業邁向永續發展；立委楊瓊瓔提建議，發展地方觀光路線，讓民眾知道當地重要開發。

行政院長陳建仁表示，小時候他看見親戚傳統養豬，遠遠聞到氣味，就知道養豬場快到了，看到現代化養豬相當有效率，對於園區控溫、控濕、控臭且控疫病的特性，表示肯定。

陳建仁說，台糖現代化提升養殖效率，在零排放、低汙染等密閉環控畜舍，也不會因養殖汙染而造成鄰避情結，尤其園區用聲音影像可掌握園區54萬頭豬的動態，邁向智慧化養殖，未來是養豬產業發展的目標。

立委楊瓊瓔指出，后里區是純樸地方，當初要設置農業循環園區的時候，歷經無數抗爭，經溝通協調後終於成立，但為讓民眾更了解台糖農業循環園區，她建議在不影響生產範圍下，開發觀光路線讓民眾認識園區。

另楊瓊瓔指出，月眉糖廠見證台灣糖業發展，對地方極具價值，且台糖煙囪更是當地特色，1年有幾百台遊覽車來觀光，但0403花蓮大地震後，這支煙囪出現裂縫，除向文化部爭取經費來修復，也希望未來台糖整體規畫，串連觀光路線，帶動地方觀光。