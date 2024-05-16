行政院長陳建仁今主持任內最後一次行政院會，會中除盤點蔡英文總統8年任內重要施政成果，也提出內閣總辭案。行政院發言人林子倫表示，陳建仁為感謝閣員這段時間的戮力從公，特別贈送台灣品牌的蘋果造型瓷器，祝福每個閣員可以平平安安，而院會氛圍輕鬆，大家肯定過去8年成果，祝福新內閣有好的開始。

對於內閣總辭後，行政院是否依慣例，不再決定重大政策，僅處理例行性事務。林子倫說，該推動的政務仍會持續推動，與新內閣一定會無縫接軌，確保國家運作，還有國人生活都能獲得最良善照顧。

而陳建仁在院會表示，他自從去年1月31日擔任閣揆至今，將近1年4個月，積極推動福國利民政策，像是運用3798億元歲後剩餘，編列特別預算，挹注健保、勞保、補貼台電、普發現金等，也推動產業轉型、少子女化、社會住宅、就學方案等實質減輕人民負擔，以及通過打詐綱領、0403震災救援方案、義務役調整，再度顯示台灣守護台灣民主決心。

陳建仁說，蔡總統執政8年來，行政團隊戮力以赴，讓台灣經濟持續成長，台股創下歷史新高，達到2萬多點，這都是一棒一棒的成果，感謝前院長林全、賴清德、蘇貞昌，而台灣和其他國家一樣面臨巨大挑戰，但只要團結一心就可以克服困難，也相信府院和諧互相努力，才能更上層樓。