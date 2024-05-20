國民黨立委賴士葆直指賴清德總統的心態若是堅持民進黨在立院多數或少數都必須是贏家，未來4年注定立法院將永無寧日。(本報資料照)

總統賴清德今天就職演說，提到「遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。」國民黨立委賴士葆直指賴總統的心態若是堅持民進黨在立院多數或少數都必須是贏家，未來4年注定立法院將永無寧日。

賴士葆在臉書發文指出，賴清德就職演說洋洋灑灑包山包海的內容，將來都要被逐一的檢驗，日前立法院才爆發震驚各界的肢體衝突，並且明天就要再度就國會改革法案進入深水區。執政黨複製內外夾攻的包抄模式，號召學生在場外助陣，明天要號召更多人到立法院外集結。賴清德就職演說中列為第一項的是行政立法協調合作，共同推動國政，請問賴清德這樣是彼此合作推動國政的模式嗎？

賴士葆說，非常非常驚訝聽到賴清德談到立法院的議事運作應該「遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。」民進黨不厭其煩的雙標原則讓人無語。

賴士葆指出，過去8年，民進黨在國會是多數，從來就沒有尊重過少數，反而以勝利者姿態一次又一次舉手表決，輾壓通過數不清不公不義違法違憲的法案，當時的理念就是少數要服從多數的表決結果；那些年歷經多少血淚斑斑的衝撞，但是無法改變結果，因為多數從來不尊重少數。過去8年，立法院就是一個數人頭的地方，沒有公理正義是非可言，現在聽賴清對立法院運作的期許，太突兀、太不可思議了。

賴士葆表示，整個邏輯就是民進黨在國會多數，在野黨要服從多數。如今民進黨在國會少數，那就應該尊重少數，否則就採取肢體衝突來突圍，並發動民團號召學生來院外吶喊助攻，還把立法院長韓國瑜禁錮在休息室內，不讓韓主持會議。

賴士葆進一步說明，大家都不願意看到立法院發生衝突事件，但是當家還鬧事，賴清德要綠委轉守為攻，不問是非地嘉許綠委奮戰到最後一刻，並批評立法院不顧程序正義。賴清德真的錯了，因為整個立法過程都按照議事規則，如果有程序不正義，是綠委假協商之名進行非理性的杯葛。

賴士葆強調，明天又要進行國會改革的議程，如果賴清德堅持民進黨在立院多數或少數都必須是贏家的心態，那未來4年注定立法院將永無寧日。