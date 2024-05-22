國科會主委吳誠文於22日率領政務副主委林法正、陳炳宇與常務副主委陳宗權舉辦媒體茶敘。吳誠文表示，任內將積極推動台灣中小企業與各產業領域結合，並致力協助發展數位轉型，展現新政府的「均衡台灣」目標。並透過與其他國家進行不同人才交流，促進國際合作。

配合總統賴清德的「均衡台灣」施政主軸，吳誠文提到，將在新竹、中部與南部3大科學園區中均衡發展，讓在地青年無須遠離家鄉，便能夠就近投入科技產業之中就業。同時也著重對綠能、智慧電網及與AI應用的發展。

就跨部會合作方面，吳誠文透露，目前正與經濟部合作推動產業數位轉型，像是工機具產業結合科技後，將轉型成智慧機械，可推廣到全球市場；教育政策部分，則是3個月內會再行公布與教育部的合作計畫。

中美貿易競爭持續，媒體關注，未來台灣將會與美國進行哪方面的合作，以及如何確認中國大陸科技不會超越台灣？吳誠文直言，這是很難回答問題，但以我國政府立場，「無意讓中國科技繼續落後」、「無意做這件事情」，也呼籲陸方不要懷有敵意，只要合乎法規，國科會都支持。

至於智慧電網發展部分，林法正指出，經濟部正在進行10年、經費高達5000多億的變電站、輸電線等布建計畫，國科會接下來將與經濟部合作推行家庭與大樓的能源管理系統，未來台灣電力系統方面，會以再生能源、電動車發電站、儲能等為主，因此能源轉換器的位置將扮演至為關鍵的角色。

林法正說，在能源轉換器中，有個很關鍵的就是功率半導體，以往台灣並不重視功率半導體的發展，因此國科會接下來將會著重在功率半導體中的零件發展，並期許未來在全球功率半導體中的零件皆來自台灣。