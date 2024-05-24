國科會表示，TTA於國家代表隊徵選初期設下「團隊必須取得任一大會出題競賽入圍」的入選資格高門檻，不過，仍有高達40家新創團隊跨越門檻，使得今年參展團隊數創下參展6年以來的新高，顯示台灣團隊新創科技實力備受期待。

TTA台灣科技新創館以運動科技（Sport Tech）為主要設計元素，並規劃運動科技新創團隊專區，呈現產品亮點，以強化國際大廠對台灣運動科技實力印象，進而促成鏈結國際產業或供應鏈的合作機會。

為展現台灣科技新創在前沿技術應用上的多元面向，在「智慧醫療（Smart MedTech）」、「智慧數據與資安（Smart Data ＆ Security）」及「智慧移動與永續（Smart Mobility ＆ Sustainability）」等領域也代表團隊參與展出，呼應Viva Tech今年主題。

國科會指出，台灣科技新創深獲歐洲產業與廠商青睞，鉅怡智慧（Face Heart）、深智科技（NexRetail）兩家團隊獲Viva Tech大會首日指定導覽，在22日至25日4天展會期間，大會亦持續邀請國際大廠與台灣科研新創精準媒合，創造國際鏈結。

Viva Tech大會每年均邀請全球具代表性的單位，在展會期間辦理競賽，向全球新創出題，供各界角逐；今年TTA首度與大會合作推出晶片創新為主題競賽，徵求全球IC相關企業與新創高手解題，吸引法國、加拿大、瑞典、烏克蘭、以色列、南非、韓國等國際團隊報名參賽。

國科會表示，最終由來自台灣的龢諧科技（Voltraware Semiconductor）、繁晶科技（Ranictek）及瑞典的ManoMotion Hand Interaction XR獲獎，晉級參加「IC Taiwan Grand Challenge」簡報審；這次競賽作為晶創台灣方案全球徵件熱身，盼藉此機會號召更多國際團隊參與「IC Taiwan Grand Challenge」，進一步來台落地創業。

為協助參展團隊鏈結更多商機，TTA安排運動科技領域團隊拜會迪卡儂總部，也於展會結束後，帶領團隊轉進南法的尼斯與馬賽，就淨零永續、智慧城市、智慧移動、智慧醫療等方面，與當地企業、創投機構進行拜會與商務媒合交流，擴大參展效益，為團隊創造更多國際鏈結可能性。