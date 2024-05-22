美中貿易戰牽動著世界科技發戰。新任國科會主委吳誠文22日表示，「無意讓中國科技繼續落後」，但也不會太過於介入貿易戰中。談到兩岸科技、人才合作的可能性，吳誠文呼籲陸方放棄敵意，惟只要合乎法規，國科會都會去支持。

國科會22日舉行媒體茶敘，對於媒體關注，未來會與美國有甚麼合作，以及要如何確認中國大陸科技不會超越台灣？吳誠文22日坦言，這是很難回答問題，但以中華民國政府立場，「無意讓中國科技繼續落後」、「無意做這件事情」。

吳誠文說，好的國家應促進全球穩定繁榮，目前中國大陸跟美國關係處在微妙狀態，台灣並不會太過於介入貿易戰爭，但台灣身為自由民主國家一份子，會堅守自由民主國家陣營，遵守合理、公平的國際協定。

科技發展上，吳誠文說，會遵照政府制定法規以及國際公約，努力促進全球發展，也會協助產業遵守，但在發展方面，國科會立場是協助產業，不只促進台灣產業均衡發展，也可以協助產業，在台灣資源有限情況下，能夠往國際發展，同時堅守國家安全的原則，包含政府投資法令、營業秘密、根留台灣原則性規範都在那邊，國科會以協助產業發展立場，不會額外做嚴格規定。

吳誠文也提到，讓產業往國際拓展有好處，可以邀請國際公司來台投資，也能解決台灣資源有限問題，確實國內產業發展面臨挑戰，會協助產業往國際推展，與友好國家有更緊密連結，讓廠商把市場拓展到國外；此外，台灣人才受限於少子化所以有所不足，也會跟國外友好國家，共同培育相關產業人才，協助彼此，因為我們有他們缺少半導體人才，他們有我們缺少系統人才，可以去學習，帶回來就可以協助百工百業發展，讓產業受惠AI跟半導體，使之更均衡，因此國際化非常重要。

吳誠文也透露，新任外交部長林佳龍已經約他喝咖啡，台灣科技在外交跟國際社會連結，扮演很重要角色，過去這幾年大家很清楚，對我們友好國家裡面，多半尋求台灣科技領域發展協助，我們產業能力因此得到他們關注，希望可以一起合作。會在法令許可下，配合國家外交政策，開拓跟友邦、友好國家關係，對此樂觀其成看待。

至於是否會和大陸有人才的合作，吳誠文坦言，與對岸的競合，受到兩岸人民關係條例限制，這是法律部分；至於合作層面，除非對岸可以放棄敵意。

吳誠文說，現在跟大陸人才交流，在民間限制不多，台商目前在對岸發展還在持續，但因為區域政治變化，造成很多產業必須重新思考在國際佈局，人才就會隨著市場跟政治影響，產業也會自動調整國際間布局。惟他強調，只要合乎政府法規，國科會都會去支持。