根據Frost ＆ Sullivan的2024年市場報告，視訊會議設備市場預估將以每年16.8％的速度成長，到2028年將達到77億美元。隨著企業對提升會議效率及降低會議成本的需求增長，整合人工智慧、大數據、雲端運算的智慧會議管理系統將出現新商機。

綠創科技致力於智慧辦公系統整合和產品開發，透過雲端的智慧會議設備管理(MDM)解決方案，協助IT管理員在集中平台完成遠端管理、監控和排除設備故障。其安全強化嵌入式平台有助於提高設備管理性、延長設備使用壽命，並降低IT管理及部署成本。

致伸專注於視覺、聽覺、觸覺技術的開發與製造。憑藉持續的創新和研發投入，致伸將其先進技術應用於一系列聲音及視訊會議產品上，確保提供高品質的會議解決方案，滿足客戶對高品質和穩定性的需求。綠創科技和致伸將共同為智能會議解決方案注入更多創新和價值。

綠創科技聯合創辦人兼首席執行官John Wang表示，在後疫情時代，企業面臨彈性工作所帶來的挑戰。很高興能夠將綠創深耕多年的智慧辦公AIoT系統與雲平台經驗，結合致伸製造能力以及影音、觸控核心技術，推出具有雲端管理能力與資訊安全防護機制的智慧會議系統。這將提升台灣電子科技的附加價值，並與合作夥伴共同掌握新的市場機會。

致伸科技事業部資深協理王穗娟表示，致伸致力於為客戶提供一站式視訊會議整合解決方案，透過先進製造和專業研發團隊，結合綠創科技雲端管理系統，共同打造從雲到端的視訊會議整合方案，以滿足不同的客戶需求。