賴清德總統在520就職演提到，兩岸交流可從重啟雙邊對等的觀光旅遊開始。對此，高市旅行公會理事長蔡宗佑直說，陸客不來對南部觀光衝擊大，且外國觀光客大多停留在北部。因此，他向賴政府喊話，呼籲6月1日就能解除「禁團令」，恢復國人組團赴陸旅遊，還給觀光旅遊業一個正常營運環境。

賴清德就職演說時指出，「希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

對此，蔡宗佑直言，以往來台觀光的外國旅客陸客就占4成多，其中來高雄等南部的陸客會有1、2萬人次，對南部旅宿業、夜市、商圈幫助頗大，但如今陸客不來後，包括東南亞等外國觀光客通常僅來台4、5天，大多集中在北部玩，很少下來南部的，東部也是幾乎沒有，對南部觀光業衝擊蠻大的。

蔡宗佑指出，大陸已開放福建省旅客來台觀光釋出善意，台灣也能基於互惠原則，一步步開放赴陸旅遊，更要順勢於6月1日解除「禁團令」，藉由兩岸彼此釋出互惠善意，共創觀光雙贏，還給觀光旅遊業一個正常的營運環境。

蔡宗佑強調，高雄市長陳其邁大力引進國際演唱會到高雄舉辦，並營造良好友善的觀光大環境，不僅吸引不少外地旅客來高雄觀光，也帶進不少國際觀光客，幫補了陸客這塊缺口，對高雄旅宿、觀光等業者是一大助益。

2024高雄市旅行公會國際旅展將於5月24日至27日在高雄展覽館登場，蔡宗佑今（22）日率公會理監事36位幹部到展場焚香祈福，希望4天展期圓滿順利成功，參展廠商業績持續長紅。

蔡宗佑指出，今年旅展將提供最佳的展示及交易平台，涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近500個展位，搶攻暑假商機，參展業者端出「牛肉」聯合降價推出獨家熱賣優質又優惠的行程，讓消費者搶好康。