2024台北國際觀光博覽會5月31日登場，台鋼燦星（2719）總經理殳蓁蓁28日在展前記者會表示，台灣出國旅遊的熱門國家，以日本為大宗，韓國、東南亞也有不錯的表現，其中，泰國政府宣布延長台灣旅客赴泰免簽證措施6個月，為泰國旅遊持續加熱，今年旅遊市場看俏。

殳蓁蓁指出，台鋼燦星今年台中春季ATTA旅展，報名業績比台北TPTE旅展報名人數成長36％，衝破八千萬收單，而暑假七月和八月出團人數，截至4月底，報名也已達去年同期96％，民眾陸續報名中，出團人數絕對會大幅成長，今年旅展整體業績可望朝向一億元的收單目標，再創佳績。

台鋼燦星說，此次旅展搶攻夏季出遊，燦星旅遊推出「星有所暑熱情夏遊」，祭出多項主打供商品民眾挑選，包括出國免兩萬（最低13,999元）、暑假童樂會（最高孩童折一萬）、秋季早鳥預購（最低12,900元起、優惠最高第二人折五千）以及現場旅展限定搶優惠（最低13,900元起）。

不僅如此，台鋼燦星特別獨家推出包機特企行程，包括桃園出發-四國高知、東北秋田、泰國普吉島等目的地外，也有針對台中出發暑假限定直飛-日本東京、名古屋和韓國釜山。包機產品推薦–泰國普吉島【54321起去普吉6日】五星酒店＋VILLA一口價$19,999元，高知吃和牛$20,900起、【東北星特惠】秋田內陸鐵道、銀山溫泉．猊鼻溪輕舟4天$22,900起，提供民眾更多選擇，將帶來一波報名熱潮。