台灣科思創宣布，連年榮獲國際社會影響力獎項肯定的科思創祖孫科學營，即日起開放報名，並將於2024年8月於台北、彰化及屏東登場。

本屆主題，孫仔的快樂王國，將從能帶給他們永久回憶的心心相印祖孫手模製作開始，接著帶領爺奶一起與孩子變出無硼砂版本的星空史萊姆，還有有趣又好玩的非牛頓流體與水龍捲風。為了鼓勵新住民與外籍家庭參與，本次活動除了原本的國語、台語、客家語及手語志工外，也提供了印尼語及英文志工服務祖孫。活動報名截止日為6月30日。

台灣科思創總經理溫凱登博士表示，不同於過往主題，主要是讓孩子們認識爺奶的世界與看見阿公阿嬤的厲害，這次的主題，則是帶領爺奶走進孫仔的快樂天堂。這也是多元公平與包容的意涵，讓跨世代的祖孫，都有機會認識並參與不同世代的世界。

除了可帶回家的祖孫心心相印手模外，本屆科思創祖孫科學營亦提供將多元、公平與包容意涵推得更廣，可自行在家操作，由科思創魔法材料學校支持的啟聰生所演示的延伸實驗影片與材料包- 看得見的聲音。讓祖孫能持續回味在營隊中的快樂時光，並在聽損生一個步驟一個步驟的指導下，一起玩科學。科思創期待透過這樣的營隊，營造跨世代融合的優質空間，在孫子女心中種下一株科學幼苗的同時，也帶出多元公平與包容的價值，並鼓勵長者動腦，倡導終身學習。

2024年科思創祖孫科學營的協辦單位包括台北市政府與教育局、彰化縣政府與社會處、及屏東縣政府與社會處。首場活動將在8月10日於彰化縣政府位於溪湖的兒童青少年福利服務中心登場。

科思創祖孫科學營將於2024年8月份的第二個週六展開，並於北中南三地巡迴舉行，活動僅限祖孫組隊報名，費用全免，祖孫兩人一組，孫子女為小學屆齡6～12歲兒童，中低收入戶享有優先錄取資格。