總統賴清德今（20）日上午宣誓就任，並發表就職談話。據《TVBS》今日最新民調顯示，有53％的民眾對於賴政府處理兩岸關係沒有信心，高於有信心的36％。

根據《TVBS》20日釋出的最新民調可以看到，對於新上任的賴清德政府處理兩岸關係，有53%的民眾對於賴政府處理兩岸關係沒有信心，僅有36%有信心；同時針對賴政府經濟發展、推動改革、兩岸關係三個面向，有45%民眾對賴政府拚經濟有信心，也有43%沒有信心；42%民眾對賴政府推動改革有信心，略低於 44%沒有信心，顯示民眾對賴政府未來在內政方面的表現看法不一，並未有明顯期待。

上述民調訪問主題為民眾對新內閣看法與電價調漲議題民調；訪問時間為113年5月10日至17日晚間18：30 - 22：00；調查方法為市話、手機併用的雙底冊抽樣調查，人員電話訪問；有效樣本為1,104位（市話561、手機543）20歲以上台灣民眾。抽樣誤差為95％信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內，經費來源為TVBS。