總統賴清德今（20）日上午宣誓就任，並發表就職談話。據最新民調顯示，有53％的民眾對於賴政府處理兩岸關係沒有信心，高於有信心的36％。

針對未來的執政方針，賴清德在就職演說提出7大方向，其中包括行政立法協調合作，共同推動國政外，也強調民主、和平、繁榮是台灣的國家路線。然而，馬英九基金會執行長蕭旭岑認為，賴在就職演說上直接表明「台灣是國家名稱」，將中華人民共和國視為外國的「新兩國論」，也完全不提兩岸人民關係條例，這是赤裸裸的挑釁，更違反中華民國憲法。

然而，《TVBS》也針對經濟發展、推動改革、兩岸關係三個面向做民調，詢問民眾對賴政府有沒有信心。民調結果顯示，有45％民眾對賴政府拚經濟有信心，43％沒有信心；42％民眾對賴政府推動改革有信心，44％沒有信心。另外，有53％民眾對於賴政府處理兩岸關係沒有信心，高於36％有信心。

上述民調訪問主題為民眾對新內閣看法與電價調漲議題民調；訪問時間為113年5月10日至17日晚間18：30 - 22：00；調查方法為市話、手機併用的雙底冊抽樣調查，人員電話訪問；有效樣本為1,104位（市話561、手機543）20歲以上台灣民眾。抽樣誤差為95％信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內，經費來源為TVBS。