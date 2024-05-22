此外，董建宏520正式接任前內政部次長花敬群一職，他也首次代表新任內政部提出政策表態，確定危老條例將繼續延長，目前已在進行政策評估作業。

立委指出，內政部在2006年1月推動都市更新事業優惠貸款要點，但累計僅通過59件，甚至最後一次的申請案件是在2012年，相比當前全國都更案件已通過1,149件，顯示該項政策對都市更新事業並無政策誘因。

「都市更新事業優惠貸」18年來核准59件、核貸金額526.47億，但資金來源皆為各承貸銀行自有資金，未動用到匡列的2,000億元；董建宏分析，主因當前都更事業開發主要尋求私人銀行貸款，因此內政部的都更優惠貸款匡列2,000億額度乏人問津。

立委認為，「都市更新事業優惠貸」政策成效不彰主因內政部提供的優惠利息與民間金融機構的差異不大、貸款年限也不長，甚至也沒有做足政策宣傳推廣；此外，最花費經費、最需要政府支援是在前期都更整合階段，但卻到了要開工時才能申請，讓優惠政策淪為雞肋，致申請率極低。

立委說明，都更作業約切分為「開發整合」、「開發審查」及「申請建照開工」三階段，其中在第一階段的開發整合至少耗時3至30年，後續開發審查也要2至4年，而真正可以申請政策優惠的時間點是在第三階段。

對此，董建宏坦言並承諾，後續將朝提高利率優惠、拉長貸款年限等方向改善，同時，也會一併檢討方案的申請時間，提供開發事業更即時的補助以增添都更動能。

都市更新條例自1998年施行以來，截至今年Q1全國都更案件累計核准1,149件，而危老條例從2017年開始，短短6年之間已催生3,775件重建案。立委指出，危老條例具顯著市場需求且成效俱佳，內政部應儘速公告延長，對此，董建宏承諾危老不落日，正在研究延長方案。