京華城容積獎勵案審議時，擔任北市都發局長一職、現任國家住都中心執行長黃景茂，24日上午出席北市議會專案調查小組會議。（丁上程攝）

台北市議會針對京華城容積獎勵爭議，組成專案調查小組查明真相。24日專案小組再度開會，邀請當時的關鍵人物時任副市長彭振聲，以及時任都發局長黃景茂列席。不過僅只有黃景茂出席會議，彭振聲則透過都發局表示拒絕出席。而會議中釐清京華城的都更容積獎勵方案時序外，多數都委會外聘委員都表示，起初對於京華城以都更容積獎勵的方案皆不清楚。

議會工務委員會24日上午舉辦京華城容積獎勵案第5次專案調查小組會議，會中除了邀請當時都委會的潘一如、陳明吉委員列席外，容積獎勵案中的關鍵角色，時任都發局長、現任國家住都中心執行長黃景茂，以及時任台北市副市長彭振聲也都受邀出席。不過彭振聲卻在都發局聯繫時，明確表達拒絕出席的態度。

民進黨台北市議員許淑華轉述會議內容，表示24日的會議主要是要釐清當時的流程，究竟是在哪一個階段決定讓「非都市更新案」的京華城能夠取得「都更容積獎勵」。她指出，依目前相關資料的文字敘述來看，專家小組會議的召集人白仁德，在當時扮演了相當關鍵的角色。

許淑華近一步說明，2020年5月21日都委會765次會議，與會委員要求給予京華城獎勵，但未說明是何種；6月20日白仁德主持專案小組會議，7月3日京華城發文都發局提出方案4「獨創容獎方式」、7日黃景茂簽呈、30日彭振聲拍板以容獎補償京華城，時任市長柯文哲11月就知情且簽核揭示公文。

不過她也強調，經過多次的調查當時在都委會階段，多數委員都不知道北市府提供給京華城的「補償」是要透過都市更新獎勵，直到第775次都委會拍板容積獎勵方案時，才發現原來是透過都更的方式補償容積。時任都發局長黃景茂以及時任副市長彭振聲，在都委會審議階段都是主導角色。

針對未出席調查小組會議的彭振聲，許也喊話「是害怕，還是不敢面對？」召集人游淑慧則說，當年都委會成員絕大多數都同意配合出席，只有當時主任委員兼副市長拒絕出席，覺得相當遺憾。她質疑，號稱公開透明的柯市府團隊，難道在爭議發生後，市長只會罵人，副市長只會神隱嗎？

而黃景茂在會後接受訪問時，被問及當時是否對京華城案開綠燈？他表示，過程依法行政，也送到都委會研議後再公開展覽，至於被問到在法律上是否站得住腳？，黃也點頭回應「對」。