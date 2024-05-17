京華城容積獎勵爭議案，除了檢方已經介入調查外，台北市議會日前也成立專案調查小組。17日也進行第三次會議，並採閉門會議方式進行。會後小組召集人、國民黨台北市議員游淑慧也轉述會議內容，除了將正式發文邀請前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂訪談。

游淑慧指出，案件爭議點在於京華城案北市府當時宇威京集團進行行政訴訟，最後也確實由台北市政府勝訴，為何當時市府還要繼續讓京華城的案子在都委會進行？只是把12萬樓地板面積保障訴求換成容積獎勵提案？

她表示，小組發現不論是內部公文、學者會議和最後都委會討論中，都曾質疑申請單位用都更獎勵相關內含來幫自己創設容積，雖然是於法不符，但最後市府對於這些適法性質疑未做討論、也未予以處理。讓申請單位似只做文字修正，拿掉都更二字，在內容沒有什麼變動下，就直接再送進都委會討論，市府首長對於本案立場，也需要當時決策首長的釐清。

游淑慧強調，有鑑於此，調查小組會正式發文邀請彭振聲和黃景茂進行訪談。而由於本案廉政署業已進行調查，小組也邀請未來政風處派員列席。另為釐清本案行政核准層級，小組並要求都發和都委會分別整理所有內部簽呈的決行層級（局長、副市長、市長決行）。

游淑慧說，有關基地容移到30％上限的合理性，是否超過環境承受度，下次會議請補送當時的討論過程。有鑒於京華廣場開發量體過大，週圍居民對於公安及地質安全有所質疑，請都發局連同環保局和勞動局，要加強工安及公安等檢查，確保施工安全。