針對京華城改建案，民眾黨主席柯文哲今在YouTube節目「柯P揪時在」說明，容積獎勵都是都委會的共識決，市長沒有任何權限，也無法下指導棋。至於藍綠議員指控柯文哲「交辦」增加容積獎勵，柯文哲也澄清，不是「交辦」是「轉送」，議員根本惡意抹黑。

柯文哲說，外界質疑的容積率，需分兩階段討論。第一階段從392％增加到560％，是按監察院糾正處理。因為這裡原先是工業區，要從工業區變成商業區的條件，需要捐30％土地，而當時監察院糾正就指出，既然京華城捐了30％，同時出資2億蓋台北偶戲館，就應按照商業區容積率560％給予京華城。

至於民進黨台北市議員許淑華控，下一階段容積從560％到840％，是柯文哲給威京集團一個超大禮包；柯文哲表示，其中30％是容積移轉，這部分需要購買，至於20％容積獎勵也不是隨便給，而是在都委會中討論。

柯文哲也回顧，當時台北市政府制定了「南松山計畫」，從國父紀念館、大巨蛋、松菸、松山機場、北邊的南松市場，以及搬遷的監理所，在進行軸線發展計畫時，京華城正好在裡面，不過我們雖然有發展計畫「但市長不會對單一個案去下指導棋，況且都委會是合議制。」

至於簡舒培議員質疑，柯市長親自蓋章決行交辦增加容積獎勵，柯文哲解釋，這叫做轉送，不是交辦。遇到廠商陳情轉給都發局，都發局組成專案小組研議後舉辦公展（公開展示一個月），若無異議再送都委會作審議。都委會針對區域都市計畫條件審查，通過以後再送到「都市設計審議委員會」。

針對游淑慧稱關鍵會議官方委員75％缺席，卻拿錯會議紀錄，柯文哲反批，連都市計畫委員會跟都市設計審議委員會，兩個不同機關都不知道。

吳怡萱說明，真正關鍵決議是第783次的都市計畫委員會，會議記錄載明同意城市貢獻獎、宜居城市等合計加起來容積獎勵20％，另外還要認養復盛公園50年。