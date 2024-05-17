國會改革今拚三讀，藍綠白三黨在議場爆發多起衝突。對此，民眾黨主席柯文哲稍早呼籲準總統賴清德，切勿放任自家立委背棄理想，以傲慢的態度阻擋國家進步。

柯文哲稍早說，非常遺憾，今天在總統就職前三天，身為最高議事殿堂的立法院，發生這種暴力、衝撞的事件。民眾黨、國民黨立委在立法院外面排隊了兩天兩夜，就是希望取得優先提案權，民進黨不可以用暴力的方式，來阻擋國會的改革法案。

柯文哲表示，國會改革法案包括聽證權，也就是重要部會首長在上任之前，在國會做聽證；另外還有調查權、官員在立法院如果說謊要負法律責任等，還有院長、副院長記名投票，最後一個是總統到立法院

國情報告。

柯文哲說，總統到立法院國情報告，也是賴清德自己答應的，以上所有這些主張，都是過去民進黨的主張和政策。他呼籲賴清德，切勿放任自家立委背棄理想，以傲慢的態度阻擋國家進步，甚至用暴力阻擋國會改革。

柯文哲強調，民眾黨八位立委，會扮演忠誠的反對黨，關於國會改革法案，一定會堅持到底，他也要呼籲賴清德，不可以讓民主進步黨，變成民主退步黨，今天台灣發生的通膨、高房租、高房價、低薪、缺電，所有這些問題，難道不是民進黨過去8年傲慢執政造成的嗎？不可以用這種傲慢的態度繼續執政。

民眾黨則表示，作為一個負責任的政黨，兌現選前承諾，在國會新會期力拚國會改革三讀，且為讓法案順利通過，早在兩天前就到議場前排隊。未料民進黨團總召柯建銘先是放話會有「史上最嚴重衝突」，試圖恐嚇在野黨，今日凌晨果真不守規矩，以蠻橫暴力方式插隊，製造推擠衝突場面，民主素養之差，已超越文明底線，這難道就是賴清德準總統認為「溝通與協商」的方式嗎？

民眾黨表示，民進黨完全執政8年，對過去所提出的國會改革、司法改革、媒體改革、憲政改革的承諾如同開芭樂票，取得政權後擺爛毫無作為，對在野黨想推動的法案，通通貼上違憲標籤，阻撓改革。

民眾黨認為，人民對新一屆國會期望甚深，但民主進步黨卻在今天暴力相向，用最蠻橫的方式在國家內部製造敵人，既不民主，也不進步，呼籲民眾應共同譴責這樣的暴力行徑。

至於民進黨立委郭國文與黃國昌起衝突，民眾黨對此表達嚴正抗議並譴責暴力。並強調，台灣民主化已經超過30年，民進黨竟以「暴力」、「小動作」想取得送案權，實在愧對「民主進步」這四個字。