國民黨、民眾黨團提出國會改革法案，民進黨團研擬提出釋憲反制，不過7名大法官即將在10月卸任，對於是否擔心藍白杯葛，不通過大法官任命？立法院民進黨團幹事長吳思瑤說，未來要進行幾個人事同意權行使，包括NCC委員、考試委員、大法官等，當然都可以預判也幾乎可預見藍白會繼續聯手杯葛人事同意權的行使。

吳思瑤說，NCC新任委員提名名單，送進立法院在程序委員會被藍白聯手，已經退了2、3次，連一個名單要送進立法院進程序委員會，排入院會的議程來進行後續審查所有的程序，藍白都聯手在第一關就擋下，針對性非常強。

她批，這樣的政治動作就是，不管提名再專業、再適任的人選，符合社會期待，藍白只要不喜歡、不滿意，就可以在程序委員會擋下名單，連排入議程進入審查的第一關就卡關，這就是藍白聯手之下要癱瘓政府，包括重要機關的人事同事權。

民進黨團總召柯建銘認為，大法官對於整個現在立法院的情況，做緊急處分有兩種情形，一種是民進黨團提釋憲時，同時聲請緊急處分，另外一種大法官可以逕自認定有緊急狀況，也可以做緊急處分。

柯建銘說，現在大法官對於立法院狀況，相信比任何人關心，因為這有關於釋憲問題，尊重大法官，大法官也是憲法守護神，相信大法官對於現在立法院毀憲亂政，無所不用其極擴權、程序不遵守立法院職權行使法，也沒有程序正義，大法官心中應該有一把尺。