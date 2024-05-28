立法院今繼續審查國會改革法案，民進黨立委林俊憲表示，這陣子有非常多憂心的朋友來問他，藍白拚死不退，近百位法界學者出來聲明也不退，那後面怎麼辦？除了上街還能怎麼辦？他想跟大家說，最大目的已經達成了，釋憲是一定會提的，維護憲法是責任而不是選項，無論上街人數多少都會提，但這不會成為一場「靜悄悄的釋憲」。

林俊憲指出，我們在517前就知道，想要從立法院內部擋下很困難，表決人數就是不足，但是至少要保障我們的發言權利，留下反對的理由與證據。沒想到藍白連最基本的討論都沒收，沒辦法，只好在院會用激烈手段抗爭，希望引起輿論迴響。至於迴響如此大這點，確實在意料之外。

林俊憲表示，來假設一個情境，517那天民進黨沒有激烈阻擋，當天就全部闖關，也沒有引起什麼社會討論，然後進入釋憲，數個月後判決出來，宣告違憲，藍白大舉宣傳「司法有政治立場」、「司法是執政黨打手」，到那個階段才開始這兩週的各種討論、法界才站出來反對，那就太晚了，司法已經被嚴重抹黑。

林俊憲提到，「輿論要對釋憲結果有所準備」，這是我們策略上最大的考量點，憲法解釋有個重要功能，就是讓恆久性、原則性的憲法，因應社會變化而產生適用疑慮時，做出與時俱進的延伸解讀。

林俊憲說，所以現在行動最大目的，始終都在立法院外的每一個人，包括社會輿論攻防、法界學者觀點，這些全都會在憲法法庭成為重要考量，協助大法官做出裁判。

林俊憲表示，至於政治層面，藍白急於選擇在517闖關，目的很明顯，他們想要在賴清德總統剛上任就來個下馬威，但這幾波行動展現出的民意能量，已經給了賴總統政治上很重要的「勢」，再加上他認識的賴清德，是非分明，絕不是個輕易妥協的人。

林俊憲說，有你們做後盾，往後藍白再推出什麼毀憲亂政的法案，或是在立法院無理杯葛行政院，賴總統和行政團隊都能以更堅定的姿態反制，這是一個動態平衡，立法權想要透過不當、甚至違憲的手段壓制行政權，於是有更強勁的民意表態，支持行政權。「你們扮演的，就是讓天秤兩端平等的那份重量，往後的路還很長，但很高興有大家和我們一起站在起點。」