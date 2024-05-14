前台北市長、民眾黨主席柯文哲陷北市科爭議，他昨提到第二次流標時，新光人壽傾向合併招標，但市府決議要分標，沒有為新壽量身打造，民進黨台北市議員簡舒培則質疑與心受訪談隔日就拍板分開招標，民眾黨發言人吳怡萱反批，簡在挑戰國人智商，總是把過程當作結論，斷章取義誤導社會。

簡舒培認為，柯文哲聲稱新壽在第二次流標後仍傾向合併招標，但訪談新壽的隔天促參會議中，就決議北士科採分開招標。

對此，吳怡萱表示，簡舒培現在在挑戰國人智商，總是把過程當作結論，但是大家看東西不是要看結論，怎麼會看過程，用斷章取義的方式去誤導社會大眾，如果按照簡舒培的道理的話，其實新光的訪談紀錄一共提出好幾項需求，包含建議改為BOT模式、權利金下修、合併開發、地上權維持70年，5項建議裡面基本上沒採納，簡舒培要針對他所看到的斷章取義過程來誤導社會大眾？

吳怡萱指出，新壽在第二次說，如果三塊基地分開招商，建議投標策略設計合併開發優先開標等機制，也就是說，不是簡舒培所說的，傾向個別招商，簡舒培在挑戰國人智商，在跟大家玩文字遊戲。

柯文哲強調市府找3家不動產公司來估價，但簡舒培認為三家都推估北士科土地平均地價持續上漲，為什麼要調低招商底價？吳怡萱批評，簡舒培只看過程不問結果，三家的估價公司推估出結果都是權利金要下修，簡提出來的或許只是當中的一個部分，但並不是結論，「我們看的是結論不是過程」。

此外，民進黨台北市議員林延鳳爆料，新光人壽當初是想改標規，延長標期，柯文哲有內簽同意，那當時有被政風擋下來，但最後政風科長被換掉。吳怡萱強調，這都是過程，何來去指控說，這些就是好像為新光量身定做的細節，這都是「竹篙湊菜刀」，隨便找一個很多事件裡面的其中一個事件來抹黑。

她說，現在議員關心柯文哲人設有沒有被摧毀，比關心市政建設還要來得關注，他們關心的都是柯文哲人設有沒有因為他們抹黑而被打壞，反倒不是說有無因為議員們的抹黑，市政建設被打壞，「拜託議員們不要再摧毀柯文哲人設來墊高自己」。

柯文哲昨要求議員要道歉，但林延鳳痛批，如果疑似涉及圖利的人不用道歉，認真提出資料、監督的議員要道歉，「只有土匪、共匪還有柯文哲會做這樣的事情！」。吳怡萱痛斥，把市政建設當八卦、當潑糞抹黑的工具，應該沒什麼好手下留情。

而對於京華城案，廉政署沒查到任何登錄的消息，媒體詢問，若符合「請託關說」定義的話，柯文哲重有可能送監察院彈劾，吳怡萱反批，先射箭再畫靶，何來關說？這件事情如何已經定義成關說？名嘴張益贍出來接受採訪時說是柯昱安說的，柯昱安又說他沒說過，所以到底是誰說的？把證據拿出來。

吳怡萱強調，柯文哲如果有在簽公文的時候去見財團，誰說的？把證據拿出來，簽公文時間就是簽公文，你說裡面有個私，難道一個市長他不能有私人時間嗎？難道市長私人時間都要跟幕僚清楚交代嗎？相信賴清德、蔡英文，甚至朱立倫行程也不會讓幕僚全部知道。

吳怡萱說，請問國民黨議員要不要回去看看，過去是誰幫威京集團開陳情、開協調會，當事議員也說都是依法在進行幫忙做協調，既然如果議員開協調會是依法，何來的柯文哲收到關說，這都是先射箭再畫靶，早就已經先將人定罪，這樣已經不符合現在事實。