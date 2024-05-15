民進黨主席賴清德昨晚與民進黨立委餐敘，下達4項指示，包括「表決可以輸、但論述不能輸」，對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示， 眼前一次次表決，輸贏不是最關鍵，而是民進黨捍衛的理念民主價值，一定要在論述上贏得社會民心。
吳思瑤指出，國民黨要強行表決錢坑法案，為什麼民進黨堅持要朝野協商，因為就是論述的過程、辯證的過程，就是對社會訴求的過程，國民黨害怕就是進入辯證，絕對會發揮論述力量。
民進黨主席賴清德昨晚與民進黨立委餐敘，下達4項指示，包括「表決可以輸、但論述不能輸」，對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示， 眼前一次次表決，輸贏不是最關鍵，而是民進黨捍衛的理念民主價值，一定要在論述上贏得社會民心。
吳思瑤指出，國民黨要強行表決錢坑法案，為什麼民進黨堅持要朝野協商，因為就是論述的過程、辯證的過程，就是對社會訴求的過程，國民黨害怕就是進入辯證，絕對會發揮論述力量。
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