立法院院會今天續審攸關國會改革的《立法院職權行使法》，三黨從一早就吵翻天。但對於部分條文藍綠白竟有高度共識，三黨立委在議場同時舉手投下贊成票，成為審查國會改革法案以來最和諧一幕，立院黨團書記長洪孟楷表示，三黨版本一致，沒想到民進黨為了要拖延時間，還是要求表決，這種杯葛議事拖延時間的做法實在很難跟民主畫上等號。

洪孟楷表示，今天有些條文，民進黨跟國民黨的版本其實是有共識的，譬如說28條之1。就是三個黨團版本一致，沒想到民進黨為了要拖延時間，還是要求表決，到最後，就變成108人出席、104人同意。為反對而反對，這種杯葛議事拖延時間的做法實在很難跟民主畫上等號。

洪說，又譬如上週通過的22條、或是今天通過的26條、28條，這三條民進黨團的版本，經過我們看過之後，覺得其實是更加進步的立法，譬如說26條，明定未來質詢僅限首長，如果首長無法來、僅限政務次長，事務人員可以提供報告給行政院長，但不備詢。

洪孟楷強調，這就是責任政治，也是政務官為政策負責的更進步的立法，他覺得非常好，因此國民黨團接受並且同意讓民進黨團版本通過。修法過程有立場不同，但是如果有進步的法案國民黨也是能夠支持民進黨團的版本，這張照片就是實證，讓陽光照進國會、就從國會改革開始做起。