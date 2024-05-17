女星陳宥心2019年嫁給專科醫師林暘朝，2022年順利生下愛女，時常在臉書分享日常。不過她近日在擦乳液時，突然發現背部長了大肉球，急忙就醫檢查，昨(16)順利進行手術。陳宥心今(17)一身輕便裝現身《中時新聞網》訪問，氣色似乎不錯，不過她談到手術台上，幾度嚇到癱軟想落跑過程，另外患部術後取出物驚人畫面曝光。

背部6公分瘤術後取出物「驚人畫面」曝！女星揭術台上嚇到癱軟過程

陳宥心表示，「醫生確診是脂肪瘤、初步研判是良性，不過得進一步化驗，是否產生其他病變等」。而陳宥心談到患部，「一般脂肪瘤豆子般大小就會發現，但我的是一大坨，應已長一段時間了，不知跟生活習慣或飲食有關，且術後還是會有復發的狀況」。

陳宥心背上脂肪瘤「如絞肉」，畫面很驚人。（圖／陳宥心提供）

陳宥心術後首露面，氣色相當不錯。（圖／游定剛拍攝）

過去做試管嬰兒時，每天打在肚皮上的針，陳宥心內心產生恐懼，「昨天躺在手術台上非常焦慮，一直詢問護理師問題，內心不斷腦補，若醫生跟我說不割除一樣可以活，我真的已準備衝出手術室放棄治療了」。但當時醫生卻說，「妳這顆有5、6公分大了，若繼續擺下去，擔心會變硬」。陳宥心聽聞嚇壞「許多名人病況因而變更嚴重，腦中立刻浮現女兒的臉，還要陪她很久，我忍住痛，便又乖乖躺下去」。

陳宥心患部術後傷口包紮。（圖／游定剛拍攝）

開刀過程，陳宥心嚇壞了。（圖／游定剛拍攝）

手術過程中，機具聲響此起彼落，時不時聞到燒肉味。陳宥心說，「真的很不香，打麻針沒那麼恐怖，我被自己嚇壞了，雖然臉當下被綠布蓋住了，但在幹嘛我都聽很清楚、全程監督，後來醫生中途說，『 我小看這顆脂肪瘤，它的觸角延伸到旁邊去了」。

一聽到時，陳宥心嚇爆，「小劇場不斷上演，它擴散了嗎？是不是沒救了，療程雖約半小時但度日如年，醫生還擔心我是否昏厥過去」。術後，陳宥心向醫生提出想看自己的脂肪瘤，她驚呼「很像豬腳肉、豬腦袋，腦海還浮現做副食品的絞肉，最近不敢吃了，真的好大一坨，預計下周五術後回診看報告」。