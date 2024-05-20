眾人合影留念。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

院方聘請里長擔任健康大使。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

衛生福利部苗栗醫院20日舉辦49周年慶祝大會，醫護代表與各界人士歡喜迎向半世紀。會中，頒發優良護理師及歌唱、攝影比賽優勝等獎項，另頒發聘書聘請基層里長擔任「健康大使」，市長余文忠為指揮官，以感謝他們對院方推動健康政策的配合與支持，並期許未來持續緊密合作，營造舒適、溫馨的就醫環境，繼續守護鄉親健康。

部立苗栗醫院院長徐國芳表示，苗栗醫院1975年5月20日開幕應診，提供鄉親醫療健康服務，儘管歷經省立、署立及部立醫院，名稱多次異動，但一直屹立原地49年，今天特別在院內國際會議廳舉行慶祝大會。

有感於里長原本就和醫療院所互動相當密切，是推動醫療保健的得力助手，因此特別聘請全市28位里長擔任「健康大使」，宣示不論防疫或醫療保健都站在同一陣線，攜手守護鄉親健康，別具意義。

慶祝大會邀請副縣長鄧桂菊、前縣長徐耀昌、立委陳超明、邱鎮軍，偕同院長徐國芳一起切蛋糕慶祝「苗醫邁向50院慶」，徐國芳一度鞠躬感恩地方各界「鄉」挺、攜手邁向半世紀。

苗栗市長余文忠、代表會主席陳仁杰、副主席王封台及醫護代表，也到場見證苗栗醫院近半世紀來的一步一腳印，並分享院慶的喜悅。

鄧桂菊表示，部立苗栗醫院成立時間是「520」，諧音是「我愛您」，肩負照顧苗栗縣民健康的重責大任，感謝醫護人員的犧牲奉獻，更開心的是在院方「邁向半世紀」之際，即將迎來急重症和放射腫瘤治療中心擴建2棟非常重要的醫療大樓，中央將挹注15億元經費，苗醫未來可提供更完善的醫療照護。

鄧桂菊說，院長徐國芳過去在恆春醫院服務，且有籌備設立旅遊醫院的經驗，縣長鍾東錦正帶領團隊要打造苗栗成為觀光科技大縣，徐國芳帶領的苗栗醫院將是縣民鄉親與遊客最佳守護者，期待苗栗醫院在醫療大樓完工邁入新里程碑後，具備更大的醫療量能服務鄉親，祝福苗栗醫院「生日快樂」。

由於苗栗醫院積極籌建的急重症和放射腫瘤治療中心2棟醫療大樓，因受物價與人力成本上漲影響，還在招標作業階段，縣長鍾東錦與市長余文忠正協助尋覓優質廠商之外，立委陳超明與邱鎮軍也允諾盡力向中央爭取增加工程經費，讓新建工程加速完工。

5月有著溫暖的母親節和護師節，苗醫為肯定並感謝護理人員付出與辛勞，會中頒獎表揚「優良護理師」，得獎人有陳韻如、張桂娟、范語婕、陳盈心、古郁華、郭小萍6人；另頒獎表揚「服務大使」，得獎者有沈美芸、胡秋馨、鄧伃芳、劉佩瑜、練庭穎、陳佩詩、林玟吟、羅玉嬌、陳雅筑、徐慧茹、陳玫媛11人。