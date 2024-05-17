台中市后里區舊社路、三線路2座跨越國道1號橋梁，因橋梁老舊、狹窄，預計今年8月開工、2025年5月完工，提升民眾交通便利。（楊瓊瓔服務處提供／張妍溱台中傳真）

台中市后里區舊社、三線路2座跨越國道1號的橋梁，因橋梁老舊、狹窄，經立委楊瓊瓔及立法院副院長江啟臣爭取，17日舉行「國1后里至大雅段拓寬工程」說明會，后里三線路、舊社路2座跨越橋將先改建，未來橋寬約10米寬，總經費約2億5800萬元，現階段規畫設計，預計今年8月開工、2026年5月完工。

國民黨立委楊瓊瓔服務處表示，「國1后里至大雅段拓寬工程」，先建三線路橋，完工就通車，接著是舊社路橋，因每1座橋工期約9至10個月，屆時將影響后里當地數百戶居民出入交通，服務處執行長洪柳益在施工說明會上呼籲，高速公路局及承包廠商一定要做好改道宣導，另施工期間若造成不變，亦請居民體諒。

交通部高速公路局中區養護工程分局指出，舊社路、三線路2座跨越橋改建經費2億5800萬元，包括三線路及舊社路跨越橋改建、舊社路新建水管橋、三線路配合跨越橋改建，銜接既有道路高程調整之路工以及附屬設施工程等。

中區養護工程分局長呂文玉表示，目前國4豐潭段通車，因交通車流成長及移轉因素，針對國1后里至大雅系統交流道，總長約12.5k，需辦理主線2側各拓寬1車道交通改善，其中包含大甲溪橋全橋改建、豐原交流道改善、三線路、舊社路、雅潭路跨越橋改建等。

現場有農民擔心「國1后里至大雅段拓寬工程」施工期間，將中斷灌溉水源，將影響農作物生長，農水署允諾，將尋求替代水路維持灌溉。舊社里長林有盛則建議，舊社路口增設號誌燈，建設局允諾配合工程一併增設。

高公局中區養護工程分局表示，因施工封路須繞行3至8公里不等，車程約增加5至10分鐘，造成不便請鄉親體諒，屆時公布改道規畫；市議員陳本添表示，舊橋拆除影響2地交通，盼縮短施工期程，呼籲替代道路指引要做好。市議員邱愛珊將請里鄰長協助宣導改道路線。