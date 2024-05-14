嘉義縣消防局14日中午12點43分接獲民眾報案，指稱台18線68.8公里處有人疑似墜落300米深山谷，經警方調閱現場監視器，果然發現一名男性從護欄外側掉落，目前消防局已出動多個分隊人員和空拍機在現場搜救中。

經初步了解，有用路人行經該路段發現有人站在道路護欄外側，擔心出意外，趕緊掉頭回來查看，但已經沒有看到人，因而打電話報案，警方獲報後調監視器畫面查看，遠遠看到一名男子不知什麼原因摔落邊坡，目前除出動空拍機，搜救人員也運用繩索垂降方式到300公尺深的懸崖搜索中。