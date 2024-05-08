大埔鄉，為推動地方創生，以「大埔餐桌」為核心，爭取到文化部核定100萬元補助。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

與曾文水庫比鄰的嘉義縣大埔鄉，為推動地方創生，以「大埔餐桌」為核心，爭取到文化部核定100萬元補助，推出木瓜糕、筍仔包及筍仔水餃等11道在地風味餐食，每一道都令人食指大動，和平社區發展協會秘書吳柏頤歡迎民眾前來品嚐大埔特色風餐，搭配湖光山色美景，絕對是來大埔才能享有的美好「食」光。

「大埔餐桌」包括木瓜糕、筍仔包及筍仔水餃等11道在地風味餐食，每一道都令人食指大動。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

「大埔餐桌」包括木瓜糕、筍仔包及筍仔水餃等11道在地風味餐食，每一道都令人食指大動。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

縣府綜合規畫處指出，本項計畫由綜規處輔導，結合漂流木提琴村、山光水景、生態旅遊產業等地方特色，向中央提報「淺山開發史的味道－山城湖景飲食文化產業」案，獲核定補助100萬，目的是要導引在地青年回巢投入地方創生，7日嘉義縣長翁章梁也前往大埔品嘗特色風味佳餚，11道菜一一品嚐後，翁章梁大力推薦全台各地遊客前來大埔一遊，親身感受這般好滋味。

7日嘉義縣長翁章梁也前往大埔品嚐特色風味佳餚，推薦全台各地遊客前來大埔一遊，親身感受這般好滋味。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

翁章梁說，大埔的地理條件特殊，有曾文水庫之外又有淺山，一方土水養一方人，一個地方適合種植什麼，就容易發展出地方的特色美食，大埔的竹筍就很有特色，投入地方創生計畫後開發出不同佳餚，竹筍入菜口味清爽又特殊，讓水餃、雞湯等常見的食品增添不一樣風味，搭配山水美景、漫遊步調，是旅遊玩樂的好選擇。

本身是返鄉青年的吳柏頤說，大埔在地有麻竹筍、木瓜糕、破布子、跑山雞等特色料理，協會更以貨櫃再造廚房出餐，如果想預訂品嚐，可上Facebook搜尋「和平社區發展協會＆大埔愛樂」粉絲專頁或直接電話聯絡吳秘書（0966-877146），由社區安排安排一條龍住宿、玩樂、吃美食服務，深入體驗大埔人的生活。