嘉義縣蒜頭糖廠東側倉庫在疫情爆發後進行整修，並於2021年全數驗收合格，但卻遲遲無法完成招商，導致閒置空轉，監察院今通過調查報告，認為嘉義縣政府、經濟部中小及新創企業署有疏失，促請檢討改進。

監委林國明調查發現，嘉義縣府對蒜頭糖廠東側倉庫再利用未能妥善評估，確認招商範圍及擬定招商策略，疫情爆發後也未能因應疫情調整招商方式，導致工程2021年全數驗收合格，也完成「服務及共創科技」系統、「整合行銷」活動、「場域輔導與營運」及「計畫整合與廣宣」，卻無法完成招商。

監委指出，嘉義縣府雖於去年12月以數位部經費，短期將東5倉庫作為嘉義縣文化科技創新基地案使用，但仍無法達到計畫預期效益，更難成為嘉義縣重大旅遊、觀光及文化等多功能遊憩場域的目標。

監委認為，縣府雖於2019年變更與台糖的房地租賃契約，但每年仍須支付房地租金508萬餘元(去年6月起為534萬餘元)，縣府稱房地租金為前期開發成本，不會轉嫁至後續廠商租賃契約，但截至去年底，已繳2696萬餘元租金，但該計畫招商卻一再流標，有徒增鉅額房地租金不經濟支出之虞。

另外，監委指出，經濟部核定之「2018年度『開發在地型產業園區-推動城鄉特色產業園區發展計畫』-嘉義縣蔗埕冰樂園計畫-創新場域補助計畫」，包含硬體空間設施改善更新及設置、創新服務發展輔導，卻未整體考量招商策略，致空間營造工程已竣工驗收，但受招商作業影響迄未能結案，經濟部應確實考核本案計畫績效達成狀況，並辦理就地結算或計畫中止才是正辦。