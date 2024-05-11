嘉義縣補助學校廚工薪資，以讓餐費充裕用於食材，做出美味營養午餐。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

中央補助偏鄉學校廚工薪資及午餐費，非偏鄉學校未受補助，因而餐費有約3分之1花在廚工薪資，嘉義縣政府今（11）日宣布5月起補貼非偏鄉18所學校的廚工薪資，總金額955萬元，讓午餐費能更充裕用在孩子的營養午餐食材上。

嘉縣府教育處體健科指出，全縣143所縣立高國中小學校，營養午餐費各校不一，約是55至65元，餐費來自中央、縣府補助及家長，家長負擔約40餘元。

廚工薪資占餐費約3分之1，由於近年來物價漲，採購食材物料的開支愈來愈增加，餐費要支應食材、廚工人事費愈見短絀，而中央執行偏鄉學校中央廚房計畫，補助偏鄉學校廚工薪資及午餐餐費，獲得熱烈回響，但一般地區及非山非市地區的18所學校未獲補助。

縣長翁章梁表示，為了維護營養午餐品質，同時照顧廚工，縣府補助18校廚工薪資及年終獎金，讓家長繳的餐費可以用在食材上。

縣府教育處體健科指出，縣府補助廚工薪資包括永慶高中及國中小學校共18校43位廚工，總補助金額955萬元，希望能讓廚工穩定工作，降低人員流動率。

縣府表示，目前學校午餐採用國產可溯源的3章1Q食材，中央補助每人每餐10元（偏鄉14元），國小由縣府補助每周供應1次鮮牛、羊、豆奶，而這次縣府補助廚工薪資以後，加上中央已補助廚工薪資，全縣高國中小學校午餐費更能運用在食材上。

縣府教育處指出，後續會輔導督促各校使用在地嘉義優鮮食材、增加供應水果及乳製品， 讓午餐菜色更豐富多元，促進孩子的營養。