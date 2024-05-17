竹北舊城區學校周邊缺乏學生通學步道，縣議員張珈源認為目前縣府在改善通學步道只針對現有人行道的改善優化，但他認為沒有人行步道之處以及商家佔用騎樓等問題仍顯著，導致學生必須走在白線內側與車爭道。工務處及交旅處指出，將會優先做調整車道配置，也會持續跟商家溝通，目前中正東西路已有相關規畫案將推動。

張珈源認為通學步道很多地方沒有解決根本性的問題，例如從118縣道新埔往竹北中正國小方向沒有人行空間、騎樓占用，導護家長必須要跟孩子走一段路，一旁的砂石車呼嘯而過，直到國道涵洞下才有綠色通行步道，但是到學校處卻斷掉了，因為無處可以施做。

「騎樓還路給行人。」張珈源表示，像是中正西路有竹北國小、竹北國中、義民中學這裡更是值得關注，在竹北舊市區沒有重畫區有好走的人行步道，現況是學生都要冒著危險走在車陣中，能否打開騎樓還給民眾？相關局處能否找商家好好商量？

工務處長戴志君解釋，道路重新配置首先要了解供需，以及汽機車擦撞風險增加，第三個就是商家和民眾的意見要有共識，會先就道路重新配置來施設人行道。目前竹北市中山路已有相關規畫，中正東路也有完成相對應的圖面，未來縣府會配合做標線的畫設，努力在下個議會會期前達成。

交旅處長陳盈州則表示支持打通騎樓畫設人行道，接下來會了解民意以提升人本交通，中正東西路依法要做實體人行道的部分，會先從標線型來推動，已透過里長讓店家了解縣府未來規畫，下個月就會有具體的做法出爐。