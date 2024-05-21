苗栗縣國中新生受龍年及頭份、竹南人口增加趨勢影響，全縣國中生新學年度暴增24班、總數增加897人。苗栗縣議會21日舉行定期會，多位縣議員關心校舍空間、師資等方面是否充足，縣府教育處指出，滿額學校透過總量管制控管，並持續盤點各校校舍空間，以因應未來增班趨勢。

竹南、頭份地區近年發展迅速、人口年年成長，加上龍年寶寶效應，今年國中新生人數共有4531人，比去年3454人增加897人，全縣國中班級數也從去年139班，增加了24班共有163班。

縣議會昨天舉行定期會，縣議員鄭碧玉、曾玟學等人關心新生數暴增議題。鄭碧玉表示，今年學生數大增，新學期即將到來，她擔心部分學校老師不足應對，或是校舍空間不夠使用，希望縣府即早應對。

曾玟學說，頭份地區這幾年新生數提升許多，許多學校都已滿額，像是頭份國中已經擠不進去，有些學生的學籍在頭份國中，卻因此得到建國國中上課，這些現象是可預知，建議縣府提前研擬配套措施。

教育處長葉芯慧表示，這2年是學生成長高峰期，今年明仁國中增加4班，因應頭份國中超額新生，縣府教育處協助轉介到鄰近的建國國中，預計將增加8個班級數；照南國中超額學生，則轉介到竹南國中，將增加5班。

葉芯慧說，針對班級數增加的學校，都徵詢各校建議，並給予協助，師資部分都以教育部規定的授課節數適當配課，目前並未有太大問題，校舍空間經盤點也仍有餘裕。

另外，考量未來學生數會再成長，預估頭份國中、建國國中明年可能需要再增加5班；今年建國國中確定增加8班，待設施設備就位後，會再盤點校舍狀況，頭份國中獲中央補助，增建20間專科教室，會再與校方協商，是否釋放一些作為明年增班空間。