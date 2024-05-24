基隆長庚護理部督導胡瑞桃，深耕護理34年，擁有國內外碩博士學經歷，服務期間曾二度留職停薪至美國深造學習，累積豐富護理經驗，並將國外新知帶回國內，融入台灣臨床照護積極推展，更在教學、實證及研究各方面都有優異表現，屢屢獲獎，今年榮獲「台灣傑出護理專業貢獻獎」最高榮譽肯定，實至名歸。

胡瑞桃說，從學生時代開始，就嚮往護理工作，對於長庚紀念醫院的目標-「要做就做最好的」這句話，更深深烙印在她心中。畢業後如願進入長庚，醫院提供員工揮灑的空間，讓她從臨床服務、教學、實證到研究都能發揮所長，她也不斷鞭策自己「要做就做最好的」，不時為提升護理品質貢獻所學。

基隆長庚醫院表示，胡瑞桃在美國主修急重症進階護理及護理教育，學成後義無反顧返回長庚服務，引進國外肺動脈氣球導管使用溫水測量概念，取代易引起心律不整的冰水測量；合著「重症醫學與護理」專書，提供國內學校教學及臨床機構執行指引。同時參與台灣進階護理之創建，從專科護理師筆試、口試、繼續教育積分審定及訓練醫院評定，奠基國內專科護理師角色功能定位，強化思辨及推理能力；合譯「健康評估與鑑別診斷」書籍，提供國內專科護理師執行及甄審依循。

她並與團隊研發「萬用防溢嘔吐袋」，榮獲經濟部智慧財產局專利證明，解決原本以彎盆接收病人口鼻嘔吐物易噴濺污染及無法量測的困擾。前幾年新冠肺炎席捲全球，胡瑞桃亦超前佈署調整護生實習模式，提供數位學習，翻轉「教室」概念，期間建置漸進式肌肉放鬆方案，透過影片提供網路學習，減輕照顧COVID-19護理人員壓力及焦慮，推廣至其他醫事職類人員使用。

此外，胡瑞桃並推動實證照護標準化，帶領護理人員以臨床實務主題進行臨床實證轉譯，將實證結果作為國內及國外病人照護參考依據，榮獲國家醫療品質獎及台灣護理實證學會-臨床運用組佳作、銅獎及銀獎等獎項。

在臨床研究上，胡瑞桃投入建立呼吸中止症接受持續性呼吸道正壓治療共存方案，改善病人不適症狀；積極參與國際學術演講、口頭發表及主持人，成果分享遍及國際近30個國家護理同儕，並將各國所見所聞引進國內，拓展護理多面向照護；同時提供護理人員參與國際學術發表，躍上國際舞台，讓全球看見台灣傲人的護理專業。

胡瑞桃表示，此次能獲獎非常感謝長庚提供優質友善的醫療環境及多元學習的機會，未來將繼續秉持「要做就做最好的」精神，全方位深耕臨床服務、教學、實證和研究，突破創新、協力傳承，營造優質共融的護理，堅定的守護病人健康。