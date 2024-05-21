台中捷運今上午驚傳砍殺事件，20歲洪姓男子不明原因忽然在車廂持刀對著亂砍。（圖 / 王煌忠翻攝）

台中捷運今（21）日上午行經西屯區文心路「捷運市政府站」時驚傳隨機砍人事件。一名20歲洪姓男子不明原因持刀於車廂亂砍，兩名乘客當場濺血送醫，警方也現場起獲1把菜刀、2把水果刀，研判皆為洪男所有。根據最新曝光的影像，可以看見洪男即便看到四周佈滿警力，卻仍情緒激動，躺在地上並呈「十字狀」，更一度怒吼：「我自己會走」。

本起案件共釀2名乘客受傷。回顧媒體稍早前報導，洪男情緒不穩並發生持刀砍人後，1名瘦身乘客隨之向前制止，雙雙進而拉扯、扭打一處。衝突過程裡，該名瘦身男子受傷後滿臉鮮血，身體不斷後退；洪男見狀，立即撿起掉落地上的尖刀，並朝瘦身男子瘋狂攻擊，多名乘客見狀，紛紛趨前制止，並出手敲擊持刀洪男頭部。

警方接獲報案，趕抵現場並將躺在車廂地上的洪男壓制上銬，至於受傷的17歲呂姓少年，胸口、肩膀及手臂有2處撕裂傷，年約27歲的許姓男子，臉頰15公分撕裂傷。警方指出，由於洪男犯案後精神狀況不穩，將待期情緒平靜後，釐清犯案動機。

據了解，兇嫌洪男為93年次，現年僅20歲，是屏東人，平常住在高雄，並無前科，過去曾有精神病史就醫紀錄，是高雄市的列管人口。