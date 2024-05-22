台中捷運昨（21日）發生洪姓護專生砍殺乘客事件，17歲呂姓高中生遭20歲洪姓嫌犯持刀砍中3刀，經手術治療病情好轉，今（22日）已從加護病房轉到普通病房；呂父感謝英勇乘客制伏嫌犯，讓兒子能活著；他也透露，兒子說自己被砍3刀，想要反擊，但沒有工具，他希望中捷能配置維安設施，保護乘客安全，如需要他也可以捐助。

17歲呂姓高中生是中捷砍人事件中傷勢較重的1名傷者，他身中3刀，刀刀傷及筋骨，幸經手術治療，傷勢穩定、意識清楚，已從加護病房轉到普通病房。呂父說，兒子告訴他，他是第一個被砍的，他想反擊，但沒有工具。

呂父呼籲中捷能配置維安設施，保護乘客安全，他看到乘客用雨傘、用手阻擋嫌犯行兇，實在不安全，兒子能活著，要謝謝他們英勇的表現。

他強調，不能再讓別的乘客徒手去拚安全，否則此事件後家長「不放心讓小孩再坐捷運」，質疑「再蓋第2條捷運是否還有人坐」。他也願意出錢捐助，並強調「仇恨沒有用」，必須做出改變。

對於傳出洪嫌父母要向傷者致歉，呂父說，目前沒有接到對方連繫，相信對方父母與自己一樣很心痛，已經20歲了畢竟自己做事自己當，不能還靠爸媽，他不責怪對方父母，但嫌疑犯要負起相關的法律責任，讓社會安心。

針對中市府要給所有協助制伏嫌犯的乘客提供終身免費搭中捷，呂父說，他們是英雄，如果沒有他們站出來，可能傷亡更多人，感謝他們把坐捷運的小朋友當自己小孩，挺身而出。