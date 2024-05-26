AI（人工智慧）狂潮來襲，教育部次長葉丙成今表示，學校老師教導學生用ChatGPT寫文章，可能會使他們手寫技能退化，台灣社會願意接受這樣的改變了嗎？他認為AI影響孩子未來，但要社會有共識在教育上廣為使用，不是半年或一年可達成，可能要三年或五年。

中華適性教育發展協會今主辦「適性教育論壇－生成式AI對教與學的影響」，理事長王立昇說，生成式AI蓬勃發展，已有許多老師及學生用於資料彙整、報告撰寫及程式設計上，可以讓學習更為適性。南韓將於2025年推出AI數位教科書，我國很快也會跟進，老師、學生及家長都有必要盡快了解這個教與學的趨勢。

葉丙成應邀致詞時表示，以前美國推動翻轉教室概念，是由老師提供一些影片讓學生看，然後再進行討論，這在美國一些學校推動時效果不錯。因此他在2014年起也在台灣宣導翻轉教室的教學方法，不過後來卡住了，因為老師擔心用這種新教學法，若學生的考試成績下降，將被家長投訴。

葉丙成說，當ChatGPT生成式AI出現時，雖然世界各國的教育都在用，但學生長期用生成式AI寫文章，雖能做出更好的東西，但可能造成手寫技能退化，這樣大家能否接受？他認為，社會要有共識讓新科技在教育上廣泛使用，可能要花3年或5年的時間。

清大人文社會AI應用與發展研究中心副主任王道維指出，ChatGPT提的是虛擬知識，是跨領域的橋樑，有真正志趣的學習者才能善用虛擬知識，並做好虛實整合。他表示，有超過8成的學生在使用AI虛擬助教後，贊成值得繼續使用。

台大副教務長陳林祈說，生成式AI對招生的影響主要是在特殊選才及申請入學的申請資料上，有人擔心會有學生利用生成式AI製作學習歷程檔案，影響升學的公平性。

為解決這個問題，陳林祈說，台大請審查委員填寫問卷，有7成委員同意書審資料的真實性，也有一些委員認為幾乎難以辨認出是由學生自行撰寫或者是代撰。為求審慎，台大請各學系強化申請入學口試、筆試及實作展演等審查，務必依照評量尺規審查，並應留存原始書審資料備查。