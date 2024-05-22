顏色對稱區的玩法多變，中高年級學童也愛玩。（蓮潭國中小學提供／寶智華台南傳真）

位於南科LM特區的蓮潭國中小5月啟用「數學百步道」，步道遊戲融入了四則運算、時鐘和對稱觀念，還能達到運動效果，讓低年級學童更快樂的看數字，寓教於樂的效果受到家長好評。

蓮潭國中小學是因應南科特定區人口增加而設的新校，小學部面積約2公頃，1至6年級共28班727名學生。因校地有限，小朋友缺乏戶外活動空間，經常在各樓層的走廊上嬉戲奔跑，險象環生。

蓮潭國中小學校長許嘉齡表示，校方去年聖誕節前，設置了一面樂高積木牆，提供學生下課多一個可以安全玩樂的地方；推出至今近半年，每節下課生意興隆，不少小朋友在牆上發揮各種童真創意。

許嘉齡說，有了樂高牆的成功先例，校方接著規劃「蓮潭好好玩－創意角落大提案」讓全校師生共同發掘校園可利用的角落，提出改造方案，並向全校師生公開發表；經過評估，學校最後採用了「數學百步道」、「閱讀森林」、「塗鴉牆」、「行動KTV」、「桌遊角落」共五個方案。

「數學百步道」讓學童歡樂面對數字，還兼具運動效果。（蓮潭國中小學提供／寶智華台南傳真）

數字跳房子基礎版可依數字號碼跳，進階版則依單雙數跳。（蓮潭國中小學提供／寶智華台南傳真）

「數學百步道」利用校內不常用的停車空間改建而成，長16.5公尺，寬2.5公尺，4月底完工，5月1日啟用，計有數字跳房子、時鐘、四則運算、顏色對稱及立定跳遠表尺5款遊戲。

提出「數學百步道」方案的數學老師邱義相表示，「數學百步道」除了增加學生遊玩空間外，也透過遊戲讓學生可以數數看、找規律及自行創意遊戲，提升對於數學的興趣，進而激發孩子們的好奇心、想像力和邏輯思維能力，自己創造數學遊戲規則。

三年級學生吳佳翰說，每節下課都會來數學百步道玩，跳格子、顏色對照遊戲都很好玩，還可以玩加減乘除算數學，動頭腦。

負責「蓮潭好好玩－創意角落大提案」的總務主任陳瑞麟說，「數學百步道」啟用後，剩下的四個提案也都將陸續登場，蓮潭校園將會處處藏驚喜，讓學生更期待上學。