許多獲獎者的家屬親友準備鮮花到場致賀。（寶智華攝）

南科管理局11日表揚6家推動職場工作平權優良廠商以及68名優良從業人員。管理局局長蘇振綱表示，南科營業額連續2年創新高，超越竹科，靠得就是廠商與優秀從業人員共同打造出的友善工作環境，尤其從業人員多達9萬多人，獲得表揚者已等同「萬中選一」，相當不易。

表揚大會在南科管理局一樓演講廳舉辦，許多獲獎者的家屬親友捧著鮮花前往致賀，南科管理局並邀請蒙納米豎琴樂團及SONAR聲吶人聲樂團現場演出，氣氛溫馨兼具質感。

南科管理局評選推動職場工作平權優良廠商，特優獎計有台積電、群創光電及聯華電子，優等獎為川益科技、生展生物科技及誠泰工業科技。

台積電推動「台積寶寶茁壯計畫2.0」新增不同胎次的育產假天數，第一胎12周，第二胎16周，第三胎20周，並給陪產假10天，生育補助每胎1萬元。成立「Women@tsmc女力發聲」舉辦女性專屬職涯分享與面試會，邀請女性同仁與女性工程專業大學生、研究生交流。台南廠區運動季新增女專屬賽事。舉辦「女高中生STEM女科學家探索之旅」。

群創光電推動APP通報追蹤健康、孕期；留停復職後當年績效不列入部門強制分配比例；首創人生階段假，有薪陪讀假及教親假1天；孕婦優先取、搭乘電梯及停車位。自建「活水幼兒園」，提供入廠接送服務。提供24小時手語翻譯服務、配戴粉色無塵帽、腕表式振動傳呼器，聘用視障按摩師。

聯華電子推動自主工時，員工可彈性上下班；產假由法定448小時提升到480小時，陪產假由法定56小時提升到80小時；提供到職未滿6個月女性員工全薪產假福利。2022年與南科管理局合作，於聯苑舍增設非營利幼兒園。

川益科技推動母嬰專屬停車位，設置哺集乳室與懷孕媽媽休息室；懷孕員工發給粉紅工作圍裙，易於辨認並給予關懷協助。設置穆斯林祈禱室，尊重包容不同文化。

生產生物科技超額進用身心障礙者，平均年資約5.5年以上；設置哺集乳室，提供妊娠女性孕期暖心衛教、產後關懷、產後工作適性評估。推廣有氧拳擊、肌耐力訓練社團活動。

誠泰工業科技推動產後關懷、產假期間訪視、安心哺乳專區、員工職涯規畫訓練、空中籃球場、乒乓球室、戶外羽球場。

68名獲獎優良從業人員中，有一名保稅管理師為公司簡化進出口手續，並提高保稅流程效率，過去三年為公司節省成本達3600萬元。另有一名外籍移工在公司擔任產線技術員8年多，期間做為主管及移工同仁間的溝通橋梁，並積極學習通過工作站點的認證，提升生產效能。