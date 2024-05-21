八德區永豐路在周邊店家要求下，於通學廊道旁硬畫設機車格，不但更危險，尖峰時間必塞半小時。(呂林小鳳提供／蔡依珍桃園傳真)

為擺脫行人地獄惡名，桃園市大推通學廊道，但議員呂林小鳳卻以八德區永豐路為例，在周邊店家要求下硬畫設機車格，不但更危險，尖峰時間必塞半小時，呼籲慎思路幅因地制宜。桃市府指出，已盤點出96校推通學步道，年底會完成50所，會以點線面方式逐步改善，坦言是和地方達成共識才會續設機車格，會再持續覓地尋求共好。

呂林小鳳說，為擺脫行人地獄惡名，桃園市廣設人行步道，校園周邊則推動通學廊道，確保行人安全，但由於早期都市規畫未盡完善，並不是所有道路的路幅寬度，都能夠一體適用人本友善等相關政策，像是八德區永豐路上有新興高中和永豐高中2校，鄰近鐵路平交道，本就是交通熱點，豈料市府畫設人行道，又緊鄰增設機車格，導致原本路幅就不大的永豐路，上下班尖峰時刻就交通大打結，至少要塞半小時。

呂林小鳳指出，學校周邊的道路，因為行人、學童較多，本就應以人行道、通學步道為主，像八德國小、八德國中周邊，就不適合畫設人行道後又再設置機車停車格，導致路幅縮減，要求市府推動政策之前，一定要多加考量實際的交通狀況，以免顧此失彼。

呂林小鳳建議在學校周邊公有土地，另闢專用機車停車場，例如桃園區三民陸橋旁的機車停放區就是很好的方案，讓使用通學廊道的學生、有停車格需求的機車駕駛及使用道路的汽車駕駛能達到三贏的目標，減少人車衝突，營造更友善的交通環境。

交通局長張新福指出，永豐路已多次會勘，畫機車格是附近店家要求，避免車子亂停影響車輛、行人動線，會再和地方溝通，也會繼續尋覓適合處增機車格達到雙贏。

工務局長汪在宙則指出，通學廊道案收到校方及地方陳情時，路權機關先辦理主政會勘，確定規畫錄案時會協調交通局相關交通工程改善，如號誌、停車配置、車道配置等議題。

汪在宙說，目前全市規畫96校要設通學廊道，已完成34所，今年底前預計完成50所，案件有分整體改善與局部改善，整體改善案因經費較大皆申請中央預算，目前已申請5億元，成功爭取4億元，局部改善部分，由工務局每年編列4000萬元執行及各區公所現有預算改善。

工務局也朝點線面方式改善行人環境，目前已辦理專案規畫，點的部分針對三民路與成功路五叉路口改善交通紓解，線的部分則是整合成功路沿線人行空間，從民生路一直到桃園神社，重整人行空間、騎樓及通學步道，打造優質人行環境，面的部份則是統整沿線北科附工校地、小巨蛋、捷運棕線、新創園區、虎頭山、桃林鐵路、南崁自行車道和桃園神社等公有設施，營造城市亮點軸線。