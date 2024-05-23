桃園市長張善政23日下午主持市政會議時指出，新國會、新內閣是一個契機，盼中央能夠協助桃園的各項建設，包括醫療、教育、觀光及財劃法的部分，其中醫療方面已獲得衛福部支持，桃園可從原本的2個醫療次區改為3個醫療次區，床數可另增加1528床，另中央也核定挹注4.9億元支持珍珠海岸計畫，為桃園的觀光更是一大幫助。

張善政表示，原先桃園次醫療區域僅能再增設42床急性一般病床，導致擴充病床數困難，尤其南桃園醫療資源不夠，造成民眾諸多不便，在副市長王明鉅及衛生局的督導後，衛福部也釋出了相關訊息，表示桃園可劃分為三個次醫療區域，現行2個次區可設床數1707床可再增加1528床，這才是能夠根本性解決醫療資源不足的方法。

張善政說，針對教育方面，為因應桃園持續增長的人口需求，教育需要更多的建設及補助，這也是市政府以及桃園市中央、地方民代，不分黨派都非常支持的議題。例如中壢區過嶺國小、八德區仁德國小、平鎮區山峰自辦市地重劃區文小四設校工程，以及大園區航空城中小學，這些皆為地方有明顯的需求，且工程經費較大的項目。若中央能夠挹注經費，桃園市便會盡快完成工程。

提到財政收支劃分法的修訂，張善政表示，桃園市是六都人口成長最多的城市，民眾需要的各項基礎建設，都需要經費挹注、投資，但統籌分配款以及一般補助款卻沒有獲得合理的分配，今年桃園市人均統籌款1.3萬元，人均一般補助款0.3萬元，皆為6都倒數第2。

張善政坦言，財劃法的修正不應該是各個縣市來爭取現況下本就不足的預算，而是應該把餅做大，確定地方政府能有足夠的資源，再來談各縣市的分配方式，目前立法院有幾個版本確實是往這個方向修正，如果能順利通過，各地方政府應該都非常樂見。

另張善政也提到，中央在21日正式核定4.9億的補助「珍珠海岸計畫」，串聯桃園沿海地區景點，打造海洋休閒的觀光廊帶。期盼未來四年桃園與中央能保持良好的互動。