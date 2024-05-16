大林鎮商圈推出的「慢城嘉寶盒」拿下首獎，成為縣府指定推廣、採購特色餐盒，縣府更為大林商圈獨家打造吉祥物「嘉林筍」。（呂妍庭攝）

嘉義縣首辦商圈美食東西軍爭霸戰，16個商圈精選店家推出多達200道拿手料理，經過長達2個月激烈評比，16日10大項目金獎、銀獎得主正式揭曉，其中由大林鎮商圈推出的「慢城嘉寶盒」拿下首獎，成為縣府指定推廣、採購特色餐盒，縣府更為大林商圈獨家打造吉祥物「嘉林筍」，做為拔得頭籌的獎勵。

東西軍代表揮舞軍旗進場，展現氣勢。（呂妍庭攝）

縣府為大林商圈獨家打造吉祥物「嘉林筍」，做為拔得頭籌的獎勵。（呂妍庭攝）

由縣府經濟發展處舉辦的「嘉義縣商圈美食東西軍爭霸戰」今公布比賽成績，賽事依美食區分成10大類別，初賽評比過程邀請13位產官學界美食專家及40位商圈代表擔任評審，針對色、香、味、產品衛生、CP值及比賽主題相關性做評比，從近200道美食分別遴選出東、西軍前20大美食進入第2階段決賽。

經發處說，決賽採民眾網路投票及美食評審實地進店評分，最終評選出東、西軍10大嘉味珍饌，決賽活動期間線上投票吸引近6萬投票數外，網路訪問量更超過60萬人次，有店家反映，網路投票一上線，店裡業績、來客量就明顯增加。

嘉義縣首辦商圈美食東西軍爭霸戰，進入決賽店家端著特色產品走上舞台。（呂妍庭攝）

嘉義縣首辦商圈美食東西軍爭霸戰，進入決賽店家端著特色產品走上舞台。（呂妍庭攝）

嘉義縣首辦商圈美食東西軍爭霸戰，進入決賽店家端著特色產品走上舞台。（呂妍庭攝）

嘉義縣首辦商圈美食東西軍爭霸戰，進入決賽店家端著特色產品走上舞台。（呂妍庭攝）

賽事最大亮點是集結在地店家產品，由各商圈推出最具在地特色，價值80元的「嘉寶盒」，最後由大林鎮商圈「頭家庄」現烤甜甜圈、「溪客來坐」碗粿、「慢地」滷肉飯3個店家組成的「慢城嘉寶盒」脫穎而出，接下來縣府將為「慢城嘉寶盒」進行宣傳與推廣，提供給各機關、學校等相關單位辦理會議、課程等活動採購，另經發處也有200份起跳的保證收購量。

嘉義縣首辦商圈美食東西軍爭霸戰，16個商圈精選店家推出多達200道拿手料理，經過長達2個月激烈評比，16日10大項目金獎、銀獎得主正式揭曉。（呂妍庭攝）

主辦單位也特別為商圈嘉寶盒奪冠的大林鎮商圈設計吉祥物和活動人偶，做為比賽獎勵，以「烏殼綠竹筍」、「諸羅樹蛙」及「蝸牛」等大林特產、元素設計出吉祥物「嘉林筍」，今天頒獎典禮也首次亮相，「嘉林筍」可愛萌樣直接圈粉，獲得全場好評。

嘉義縣長翁章梁說，決賽投票期間，線上有近6萬投票數外，網路訪問量更是超過60萬人次，網路聲量代表著知名度與推銷，透過活動達到多重宣傳目的，也期待因網路宣傳，外地遊客到嘉義有了必吃、不能錯過的美食選擇，謝謝所有人的努力，將嘉義的美食讓全台鄉親認識。