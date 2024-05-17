2025雙北世界壯年運動會進入倒數365天，執行委員會主任委員台北市副市長林奕華（右一）、副主任委員新北市副秘書長龔雅雯（左一）及吉祥物「壯寶」17日一同宣布賽會正式進入倒數。（劉瑋晴攝）

2025雙北世界壯年運動會17日進入倒數，由奧運空手道銅牌的文姿云與啟蒙教練趙志才，以及世壯運吉祥物「壯寶」一同現身記者會，趙志才也在現場展現空手道技巧，文姿云笑說「我現在是教練」，空手道啟蒙階段，教練在他人生中扮演重要角色，如今教練披上戰袍，她願意從選手變成教練，協助趙志才完成人生中的拼圖。

17日由執行委員會主任委員台北市副市長林奕華、副主任委員新北市副秘書長龔雅雯及吉祥物「壯寶」一同宣布賽會正式倒數365天，林奕華表示，世壯運首度在台灣舉辦，更是亞洲首辦，為迎接國內外參賽者及陪同者，雙北市政府將以賽事場館為中心，依據不同城市文化特色，串聯周邊商圈及著名景點迎接來到北台灣競賽及觀光的朋友。

龔雅雯表示，為迎接超過4萬名選手，中央、地方攜手合作，致力讓國際友人感受台灣豐富的人文風景、堅實的文化底蘊及友善好客的風土民情。另外上周賽會吉祥物「壯寶」正式亮相，引起熱烈的迴響，而結合吉祥物壯寶身影的賽事倒數計時鐘，今天正式啟動，邀請大家成為賽事一份子，共同實現「運動無界、人生無限」的賽會精神。

有著空手道「小清新」之稱的文姿云表示，她積極鼓勵趙志才再披戰袍，更出馬擔任教練，透過2人角色互換，用不一樣的視角跟世界接軌，在成長過程中趙志才扮演重要角色，看到教練不同階段的樣子，希望鼓舞更多中壯年運動愛好者參賽，人生當中運動可以開啟身體的視野，學習從失敗中站起來以及團隊合作重要性。

年近60歲的趙志才表示，已經30多年沒有踏上競技舞台，想參加世壯運有2個理由，希望這個世界舞台能夠拚到他的人生閱歷裡，並透過空手道規律訓練，重回當選手的快樂，參加世壯運是做夢都沒想到的機會，能夠展現技術肯定自我，曾經不是最重要的，能夠站在競技舞台上就是贏家。