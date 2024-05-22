基隆市1名簡姓男子因去年持酒瓶隨機攻擊路人，被法院判刑3年受醫院監護，19日趁放風之際從醫院逃跑，沿路在基隆市區浪流連，甚至到超商偷飲料，21日搭客運前往台北，目前行蹤不明。台北市教育局副局長陳素慧表示，家長跟學校都有一些疑慮跟擔心，目前北市校園全面暫停開放，直到犯嫌落網。

陳素慧表示，學校本來就有校園安全進來的規定，針對有不特定公眾進來校園，一定要敘明理由，例如穿背心 、驗證件等 ，這都是學生校園安全規範，只是晚上大家離校後，經過一晚上可能有不明人士偷偷潛入校園也未可知，因此學校早上在開放學生進來前，有要求校長叮囑保全，校園都要再巡一遍。

陳素慧說，教育局強化4作為，包含加強安全宣導、落實校園巡查、警政教育合作以及結合內外資源，包含提醒學生儘量結伴同行或由家人陪同；結合教職員、工友、警衛等進行門禁管制、校內安全巡查、課間巡堂及學生上、放學安全維護；通盤檢視校園周邊風險地點，並配合校園安全地圖，協調轄區警察分局協助勘查危險地點；結合家長會及社區資源參與校園安全維護。