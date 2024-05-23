台北流行音樂中心積欠工程款1.9億，因前台北市長柯文哲與文化部溝通始終無果，市長蔣萬安今年拍板由市府代墊再與文化部協商，文化局長蔡詩萍表示，新任文化部長李遠上任後正安排時間，將由副市長林奕華帶隊前往，依監察院報告內容重新協商。

針對北流積欠款無果，導致每月額外支付80多萬元，監察院於今年糾正文化部和台北市政府「均有嚴重怠失」。上個會期議會審議通過，並於本會期追加預算，北市府教育委員會23日審文化局預算追加減，共追加1億9252萬7000元。

教育委員會召集人游淑慧表示，文化部畢竟是立委管的，建議邀請北市立委一同前往，協商上也會較容易。

蔡詩萍表示，會轉達議員意見。上個會期墊付款案通過後，監察院調查報告也出爐，認為北市府與文化部雙方都有責任，文化局會依監察院報告基礎下協商，新政府上任後正和文化部確認時間，將由副市長林奕華帶隊前往協商。