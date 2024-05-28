民進黨政策會執行長王義川昨日在政論節目表示，可以利用手機訊號的定位分析群眾年齡，國民黨議員王欣儀28日於議會總質詢提出，每個人的手機訊號是受到個資保護的，卻被民進黨用來監控民眾年齡層分佈及參加人屬性等，認為根本是綠色恐怖，市長蔣萬安表示，用基地台掌控民眾個資不應該，若屬實會嚴正表達立場。

今日國民黨立委陳玉珍爆料，王義川在節目上說可以用手機訊號的定位，分析出在立法院青島東路活動的民眾年齡層分布，與之前5月19日在民進黨中央黨部前的民眾黨支持者，還有1月13日以前參加選前之夜的都是不同人，且王還說是「透過基地台訊號來比對」。

王欣儀表示，民進黨竟然透過基地台訊號方式比對，在政治活動、選舉可以用基地台手機訊號監控民眾，王義川還說包含新北耶誕城、台灣燈會等活動，都曾經用過此方法，政府到底用什麼黑暗手段，箝制人民自由及個資，要求蔣萬安積極捍衛民眾人權。

蔣萬安表示，照這樣說法是不當的，不應該透過這樣方式監控人民行動，用基地台掌控民眾個資不應該，台北市政府相關活動，取得資訊都是去識別化後，不會對接到民眾個資，如果屬實恐有違法疑慮，會與中央反映並查證使否屬實，若有違法會嚴正表達立場。

觀傳局長王秋冬表示，現在辦活動用電信訊號去查算人數是普遍做法，至於要查到個資恐怕不容易，相關資訊都由電信公司掌握也會受到嚴格要求，除非有特別介入，政府不可能做到這樣程度，也並非他們的能力範圍。